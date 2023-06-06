Видеообзор победы Гауфф над Шмидловой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче 1/8 финала представительницу Словакии Анну Шмидлову (100-я в рейтинге WTA) со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

В четвертьфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Кори Гауфф сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является Ига Свёнтек.