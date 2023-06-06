Видеообзор пятисетового поединка Руне и Серундоло в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира датчанин Хольгер Руне вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче 1/8 финала представителя представителя Аргентины Франсиско Серундоло (23-й в рейтинге ATP). Встреча продлилась 4 часа и 1 минуту и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7) в пользу датского теннисиста.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.
Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.
В четвертьфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Хольгер Руне (6) сыграет с норвежцем Каспером Руудом (4).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль.
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