Видеообзор победы Свёнтек над Цуренко в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче 1/8 финала представительницу Украины Лесю Цуренко (66-я в рейтинге WTA). Игра завершилась победой польской теннисистки на отказе соперницы при счёте 5:1. Встреча продолжалась 29 минут.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

В четвертьфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Ига Свёнтек сыграет с американкой Кори Гауфф.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Ига Свёнтек является действующей чемпионкой в женском одиночном разряде.