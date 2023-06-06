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Видеообзор победы Свёнтек над Цуренко в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Видеообзор победы Свёнтек над Цуренко в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче 1/8 финала представительницу Украины Лесю Цуренко (66-я в рейтинге WTA). Игра завершилась победой польской теннисистки на отказе соперницы при счёте 5:1. Встреча продолжалась 29 минут.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

В четвертьфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Ига Свёнтек сыграет с американкой Кори Гауфф.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Ига Свёнтек является действующей чемпионкой в женском одиночном разряде.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
05 июня 2023, понедельник. 20:45 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
5 		   
1 		   
         
Леся Цуренко
66
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
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