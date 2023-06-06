Видеообзор победы Хаддад-Майи над Соррибес-Тормо в самом длинном женском матче сезона

14-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв в матче четвёртого круга соревнований испанку Сару Соррибес-Тормо (132-я в рейтинге WTA) — 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.
Общая продолжительность встречи составила 3 часа 51 минуту. Эта игра стала самым продолжительным женским матчем сезона и, соответственно, самым длительным противостоянием в женской сетке текущего розыгрыша соревнований.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.
Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.
В 1/4 финала турнира «Большого шлема» во Франции Беатрис Хаддад-Майя сыграет c седьмой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер.
Женский турнир «Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 10 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн.
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