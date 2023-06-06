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Мухова — Павлюченкова: россиянка проиграла первый сет в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос»

В эти минуты проходит матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023, в котором российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (333-я ракетка мира) играет с представительницей Чехии Каролиной Муховой (43-я в рейтинге WTA).

Позади первый сет, который завершился победой чешской теннисистки со счётом 7:5. Общая продолжительность первой партии составила 57 минут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова в 1/4 финала соревнований «Большого шлема» во Франции.

В полуфинале турнира «Большого шлема» во Франции победительница данного матча сыграет с победительницей противостояния Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн.