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Мухова — Павлюченкова: россиянка проиграла первый сет в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Мухова — Павлюченкова: россиянка проиграла первый сет в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023, в котором российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (333-я ракетка мира) играет с представительницей Чехии Каролиной Муховой (43-я в рейтинге WTA).

Позади первый сет, который завершился победой чешской теннисистки со счётом 7:5. Общая продолжительность первой партии составила 57 минут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова в 1/4 финала соревнований «Большого шлема» во Франции.

В полуфинале турнира «Большого шлема» во Франции победительница данного матча сыграет с победительницей противостояния Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 12:10 МСК
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		5  
5 		2  
         
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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