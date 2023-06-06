Новак Джокович — Карен Хачанов: онлайн-трансляция матча 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 6 июня, состоится матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023, в котором российский теннисист Карен Хачанов (11-я ракетка мира) сыграет с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (третий в рейтинге ATP). Поединок поставлен третьим запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Карен Хачанов в 1/4 финала соревнований «Большого шлема» во Франции.

Счёт личных встреч — 8-1 в пользу Джоковича. Карен выиграл у серба их второй матч, в финале «Мастерса» в Париже в 2018 году, после чего Новак победил в семи официальных поединках подряд (плюс дважды на выставочном турнире в Абу-Даби).

Победитель этого противостояния сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2023 с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).

Напомним, «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже (Франция). Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль.