Агент Медведева: британские визы пока получили только 15% наших теннисистов

Агент первой ракетки России Даниила Медведева, а также сестёр Мирры и Эрики Андреевых Лев Кассиль высказался о выдаче британских виз российским игрокам.

«Все турниры на территории Великобритании в прошлом году не допустили теннисистов из России и Беларуси, и международная оценка этого решения была негативной. Уимблдон перевели в статус выставочного турнира. Никогда в истории самого престижного и старейшего соревнования такого не происходило. Против решения высказались и выдающиеся теннисисты, в том числе Новак Джокович. Англичане получили обратную реакцию. Примечательно, что турнир выиграла Елена Рыбакина — выступающая за Казахстан девушка из Москвы, которая начинала на «Спартаке».

Наши теннисисты в этом году выступят на Уимблдоне, но есть проблема с визами. 15% наших теннисистов британские визы получили, но остальные не получили и находятся в подвешенном состоянии. Все процедуры были соблюдены. При подаче на английскую визу можно воспользоваться экспресс-процедурой, деньги они взяли, но потом сказали: извините, помочь вам ничем не можем. Вопрос не в тысяче фунтов за эту процедуру — просто игроки подвергаются психологическому давлению. Надеемся, что визы выдадут, но, скорее всего, это будет сделано в последний момент», — приводит слова Кассиля «РИА Новости Спорт».

Уимблдон — 2023 пройдёт в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.