Соболенко выиграла первый сет в матче со Свитолиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023, в котором вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко играет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (192-я в рейтинге WTA).
Позади первый сет, который завершился победой Соболенко со счётом 6:4.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Арина Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
В полуфинале соревнований «Большого шлема» во Франции победительница данного матча сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является полька Ига Свёнтек.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 14:10 МСК
192
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2-й сет
0 : 1
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2
Арина Соболенко
А. Соболенко
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