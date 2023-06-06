Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко выиграла первый сет в матче со Свитолиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Соболенко выиграла первый сет в матче со Свитолиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Комментарии

В эти минуты проходит матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023, в котором вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко играет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (192-я в рейтинге WTA).

Позади первый сет, который завершился победой Соболенко со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Арина Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

В полуфинале соревнований «Большого шлема» во Франции победительница данного матча сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является полька Ига Свёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 14:10 МСК
Элина Свитолина
192
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		3  
6 		4  
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Материалы по теме
Соболенко рвётся в полуфинал «РГ»! А Павлюченкова сошла с дистанции. LIVE!
Live
Соболенко рвётся в полуфинал «РГ»! А Павлюченкова сошла с дистанции. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023