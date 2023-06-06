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Стало известно время начала четвертьфинальных матчей «Ролан Гаррос» 7 июня

Появилось расписание четвертьфинальных матчей «Ролан Гаррос» — 2023, которые состоятся завтра, 7 июня. В этот день пройдут заключительные встречи стадии 1/4 финала — по два поединка состоятся в мужской и женской сетке соревнований. Все матчи пройдут на центральном корте имени Филипа Шатрье.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2023. Расписание на 7 июня. Примерное время начала:

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14) – Онс Жабер (Тунис, 7) – 12:00 мск;

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Кори Гауфф (США, 6) – не ранее 13:30 мск;

Александр Зверев (Германия, 22) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)– не ранее 15:00 мск;

Хольгер Руне (Дания, 6) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) – не ранее 21:15 мск;

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. У женщин действующей чемпионкой является Ига Свёнтек, у мужчин чемпион — Рафаэль Надаль.