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Соболенко в двух сетах обыграла Свитолину и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Соболенко в двух сетах обыграла Свитолину и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче 1/4 финала представительницу Украины Элину Свитолину (192-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой Соболенко в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Соболенко один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Свитолиной три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Арина Соболенко сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является полька Ига Свёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 14:10 МСК
Элина Свитолина
192
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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