Соболенко впервые вышла в полуфинал «РГ» и достигла данной стадии на третьем ТБШ подряд

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко впервые в своей карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». В завершившемся матче 1/4 финала соревнований «Большого шлема» во Франции она обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (192-я в рейтинге WTA) — 6:4, 6:4.
Таким образом, Соболенко собрала коллекцию из полуфиналов на каждом турнире «Большого шлема» и дошла до полуфинальной стадии уже на третьем мэйджоре подряд. Белоруска стала пятой теннисисткой в XXI веке, которым удавалось выиграть первые 12 в календарном году матчей на ТБШ. Ранее это удавалось Дженнифер Каприати (2001 и 2002), Серене Уильямс (2002, 2003 и 2015), Жюстин Энен (2007) и Виктории Азаренко (2013).
В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 Арина Соболенко сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
- 6 июня 2023
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