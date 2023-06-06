Соболенко впервые вышла в полуфинал «РГ» и достигла данной стадии на третьем ТБШ подряд

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко впервые в своей карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». В завершившемся матче 1/4 финала соревнований «Большого шлема» во Франции она обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (192-я в рейтинге WTA) — 6:4, 6:4.

Таким образом, Соболенко собрала коллекцию из полуфиналов на каждом турнире «Большого шлема» и дошла до полуфинальной стадии уже на третьем мэйджоре подряд. Белоруска стала пятой теннисисткой в XXI веке, которым удавалось выиграть первые 12 в календарном году матчей на ТБШ. Ранее это удавалось Дженнифер Каприати (2001 и 2002), Серене Уильямс (2002, 2003 и 2015), Жюстин Энен (2007) и Виктории Азаренко (2013).

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 Арина Соболенко сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.