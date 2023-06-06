Хачанов — Джокович: первый сет — за россиянином, серб впервые проиграл партию на «РГ»

Российский теннисист, 11-я ракетка мира Карен Хачанов одержал победу в первом сете матча четвертьфинала «Ролан Гаррос», обыграв третью ракетку мира из Сербии Новака Джоковича со счётом 6:4. Это первый проигранный сет сербского теннисиста на «Ролан Гаррос» в 2023 году.

Теннисисты к концу первого сета провели на корте Филиппа Шатрье уже 55 минут. За это время Карен Хачанов выполнил два эйса и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Новака Джоковича один выполненный эйс и ни одного реализованного брейк-пойнта. Также каждый из спортсменов допустил по одной двойной ошибке.

Сейчас стартует второй сет встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Карена Хачанова и Новака Джоковича за выход в полуфинал.