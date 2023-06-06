Хачанов — Джокович: первый сет — за россиянином, серб впервые проиграл партию на «РГ»
Поделиться
Российский теннисист, 11-я ракетка мира Карен Хачанов одержал победу в первом сете матча четвертьфинала «Ролан Гаррос», обыграв третью ракетку мира из Сербии Новака Джоковича со счётом 6:4. Это первый проигранный сет сербского теннисиста на «Ролан Гаррос» в 2023 году.
Теннисисты к концу первого сета провели на корте Филиппа Шатрье уже 55 минут. За это время Карен Хачанов выполнил два эйса и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Новака Джоковича один выполненный эйс и ни одного реализованного брейк-пойнта. Также каждый из спортсменов допустил по одной двойной ошибке.
Сейчас стартует второй сет встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Карена Хачанова и Новака Джоковича за выход в полуфинал.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 16:15 МСК
3
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|
|1
11
Карен Хачанов
К. Хачанов
Комментарии
- 6 июня 2023
-
17:25
-
17:12
-
16:57
-
16:43
-
16:42
-
16:32
-
16:20
-
16:11
-
16:05
-
15:47
-
15:10
-
15:04
-
14:50
-
13:49
-
13:37
-
13:35
-
13:23
-
13:15
-
13:07
-
12:50
-
12:46
-
12:08
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:29
-
11:27
-
11:21
-
11:10
-
10:53
-
10:34
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:00
Партнерский контент