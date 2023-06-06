«Я от трудностей не бегу». Свитолина — об отказе Соболенко от пресс-конференций

Украинская теннисистка Элина Свитолина раскритиковала отказ второй ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко от открытых пресс-конференций. Белорусская спортсменка приняла решение об отказе от общения со СМИ после провокационных политических вопросов.
«Правила должны быть одинаковыми для всех. Почему Наоми в прошлый раз оштрафовали (Наоми Осака отказалась от пресс-конференции после матча на «Ролан Гаррос» в 2021 году. — Прим. «Чемпионата»), а сейчас игрок пропускает пресс-конференцию, но её не штрафуют. Если бы Наоми не оштрафовали, ситуация была бы другой. Но ко всем должно быть одинаковое отношение.
Да, мне тоже задавали трудные вопросы, как о Новаке и его заявлению по Косову. Я от трудностей не бегу, у меня твёрдая позиция, и я её не боюсь озвучивать. Я не собираюсь покупать любовь людей за счёт предательства своих убеждений», — сказала Свитолина на пресс-конференции после матча с Ариной Соболенко.
- 6 июня 2023
-
17:25
-
17:12
-
16:57
-
16:43
-
16:42
-
16:32
-
16:20
-
16:11
-
16:05
-
15:47
-
15:10
-
15:04
-
14:50
-
13:49
-
13:37
-
13:35
-
13:23
-
13:15
-
13:07
-
12:50
-
12:46
-
12:08
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:29
-
11:27
-
11:21
-
11:10
-
10:53
-
10:34
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:00