«Я от трудностей не бегу». Свитолина — об отказе Соболенко от пресс-конференций

Украинская теннисистка Элина Свитолина раскритиковала отказ второй ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко от открытых пресс-конференций. Белорусская спортсменка приняла решение об отказе от общения со СМИ после провокационных политических вопросов.

«Правила должны быть одинаковыми для всех. Почему Наоми в прошлый раз оштрафовали (Наоми Осака отказалась от пресс-конференции после матча на «Ролан Гаррос» в 2021 году. — Прим. «Чемпионата»), а сейчас игрок пропускает пресс-конференцию, но её не штрафуют. Если бы Наоми не оштрафовали, ситуация была бы другой. Но ко всем должно быть одинаковое отношение.

Да, мне тоже задавали трудные вопросы, как о Новаке и его заявлению по Косову. Я от трудностей не бегу, у меня твёрдая позиция, и я её не боюсь озвучивать. Я не собираюсь покупать любовь людей за счёт предательства своих убеждений», — сказала Свитолина на пресс-конференции после матча с Ариной Соболенко.