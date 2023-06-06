Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор победы Соболенко над Свитолиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 6 июня, белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, в двух сетах матча четвертьфинала «Ролан Гаррос» обыграла украинку Элину Свитолину, выступавшую на турнире по защищённому рейтингу. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:4, 6:4.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Арины Соболенко над Элиной Свитолиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Данное видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на него принадлежат Eurosport Tennis.

Арина Соболенко уверенно вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, где она встретится в четверг, 8 июня, с чешской теннисисткой Каролиной Муховой. Ранее у спортсменок была одна личная встреча: в Чжухае на харде в 2019 году. Тогда победа осталась за представительницей Беларуси.