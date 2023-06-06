«Я не поддерживаю Лукашенко». Соболенко ответила на политические вопросы

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, ответила на связанные с политикой вопросы журналистов на открытой пресс-конференции после матча с украинкой Элиной Свитолиной.
«Да, в интернете есть фотографии со мной и Лукашенко. Мы, теннисисты, много играли в Кубке Федерации в Беларуси. Он был на наших матчах, фотографировался с нами после них. Ничего плохого в то время не происходило ни в Беларуси, ни на Украине, ни в России.
И я уже говорила это много раз, я не поддерживаю СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией Российской Федерации). Я не хочу, чтобы моя страна была вовлечена в какой-либо конфликт. Я говорила это много раз, и вы знаете моё мнение. У вас есть моя позиция. У вас есть мой ответ. Я много раз на него отвечала. Я не поддерживаю СВО.
И дело в том, что я не хочу, чтобы спорт вмешивался в политику, потому что я просто теннисистка, 25-летняя теннисистка. И если бы я хотела заниматься политикой, меня бы здесь не было. Я не хочу участвовать ни в какой политике. Я просто хочу быть теннисисткой.
Поддержка Лукашенко? Как будто это сложный вопрос. Я говорю, что я не поддерживаю СВО, то есть я не поддерживаю Лукашенко сейчас», — сказала теннисистка на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».
- 6 июня 2023
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