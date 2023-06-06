Мухова: Соболенко — очень агрессивный игрок, впереди у нас тяжёлый матч

Чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о своей будущей сопернице по полуфиналу Открытого чемпионата Франции – второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси.

«Она очень хороший игрок. Очень агрессивный. Впереди у нас тяжёлый матч. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы найти способ усложнить ей задачу.

Я очень довольна, что вышла в полуфинал. Это отличный результат для меня, и я очень ценю это достижение. Я продолжаю играть, поэтому пытаюсь сосредоточиться на следующем матче. Наверное, я так спокойна, потому что очень довольна, как проходит для меня этот турнир», — сказала Мухова на пресс-конференции.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн.