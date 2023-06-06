Мухова: Соболенко — очень агрессивный игрок, впереди у нас тяжёлый матч
Поделиться
Чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о своей будущей сопернице по полуфиналу Открытого чемпионата Франции – второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси.
«Она очень хороший игрок. Очень агрессивный. Впереди у нас тяжёлый матч. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы найти способ усложнить ей задачу.
Я очень довольна, что вышла в полуфинал. Это отличный результат для меня, и я очень ценю это достижение. Я продолжаю играть, поэтому пытаюсь сосредоточиться на следующем матче. Наверное, я так спокойна, потому что очень довольна, как проходит для меня этот турнир», — сказала Мухова на пресс-конференции.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн.
Комментарии
- 6 июня 2023
-
19:02
-
18:45
-
18:34
-
18:19
-
18:13
-
18:01
-
17:53
-
17:47
-
17:40
-
17:25
-
17:12
-
16:57
-
16:43
-
16:42
-
16:32
-
16:20
-
16:11
-
16:05
-
15:47
-
15:10
-
15:04
-
14:50
-
13:49
-
13:37
-
13:35
-
13:23
-
13:15
-
13:07
-
12:50
-
12:46
-
12:08
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:29
Партнерский контент