Соболенко ответила, не жалеет ли она об отказе от открытых пресс-конференций на «РГ»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, жалеет ли она об отказе от общения с журналистами в формате открытых пресс-конференций на «Ролан Гаррос». Спортсменка решила воздержаться от общения со СМИ после провокационных политических вопросов.

«Нет, я не жалею о принятых решениях. Я чувствовала, что ко мне не было уважения, и я чувствовала себя очень плохо. Я имею в виду, «Большой шлем» — это уже достаточное давление, с которым нужно справиться, и я просто пыталась сосредоточиться на себе, на своей игре.

Я очень надеюсь, что вы, журналисты, поймёте меня, мои чувства. Вы знаете, что я очень уважаю всех вас и всегда открыта. Вы можете спросить всё, что хотите. Вы получите всю информацию. Но на последней пресс-конференции я почувствовала, что она превратилась в политическое телешоу, а я не эксперт в политике. Я просто теннисистка.

Да, мне просто нужно было уйти и просто сосредоточиться на своём теннисе и своей игре. Да, и я чувствую себя хорошо, что сделала это, и мне жаль вас, что у вас не было возможности поговорить со мной», — сказала теннисистка на первой за неделю открытой пресс-конференции.