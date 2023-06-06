Камилла Рахимова оценила поведение украинок, которые не жмут руки россиянкам и белорускам

Российская теннисистка Камилла Рахимова, 82-я ракетка мира, прокомментировала поведение украинских спортсменок на турнирах: представительницы Украины не пожимают руки россиянкам и белорускам. Также спортсменка рассказала об отношении к атлетам из России и Беларуси в туре.

«Я понимаю их подход. Это их выбор. Как российские спортсменки мы ничего не можем с этим поделать. Если украинки от этого чувствуют облегчение, то пусть продолжают так поступать.

Мы делаем свою работу. Это единственное, что мы можем сделать сегодня. Именно для этого мы приехали сюда, а не для проведения политических манифестаций. Я стараюсь вести себя в Париже так, как другие, играю для себя, а не для страны. Я сосредоточена на себе. Считаю, что мы не должны смешивать политику со спортом. Теннис — это индивидуальный вид спорта, и это всё, что я могу сказать.

Какие отношения в туре? Есть девушки, которые разговаривают с нами. Есть такие, которые проходят мимо нас. Это всегда их выбор», — приводит слова Рахимовой польское издание Sport.pl.