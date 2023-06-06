«Будто с Соболенко разговариваю». Польский журналист — об общении с Рахимовой

Польский журналист Доминик Сенковски, который брал интервью у российской теннисистки Камиллы Рахимовой, высказался о сделанных спортсменкой заявлениях.

В частности, Рахимова просила не смешивать политику со спортом и говорила о том, что нежелание пожимать руки после матчей – это выбор украинских теннисисток.

«В то время как слушал заявления Рахимовой, сложилось впечатление, что я разговариваю с Ариной Соболенко. Белоруска сегодня является самым большим «врагом» украинок из-за позиции, которую она занимает в женском теннисе. Не исключено, что вскоре она станет новым лидером рейтинга WTA. Соболенко вместо того, чтобы сочувствовать своим коллегам из Украины, чаще говорит о той ненависти, с которой ей приходится сталкиваться из-за своей национальности.

Всё это недавно привело к отмене двух её пресс-конференций во французской столице. Встреча Соболенко с Элиной Свитолиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — это ещё один «политический» поединок на парижском турнире в этом году. Находящиеся во французской столице журналисты предполагают, что после такого матча белоруска не захочет встречаться со СМИ, чтобы не отвечать на неудобные вопросы», — написал Сенковски в Sport.pl.

Польский журналист ошибся, Соболенко не просто провела пресс-конференцию после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023, но и сделала её открытой.