Алиса Октябрёва и Анастасия Гурьева вышли в 1/8 финала юниорского «Ролан Гаррос»
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На юниорском «Ролан Гаррос» состоялись три матча второго раунда соревнований с участием российских теннисисток. Алиса Октябрёва и Анастасия Гурьева вышли в 1/8 финала, Влада Минчева завершила борьбу в одиночном разряде.
Гурьева одержала волевую победу над 12-й сеяной японкой Эной Койке со счётом 0:6, 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. За выход в четвертьфинал Гурьева сыграет с седьмой сеяной Ренатой Ямриховой из Словакии.
Октябрёва, начавшая соревнования с квалификации, за 1 час 57 минут оказалась сильнее представительницы Франции Тиантоа Сары Ракотоманги Раджаоны – 6:4, 7:6 (7:2). Следующей соперницей Октябрёвой станет сербка Теодора Костович.
15-я сеяная Минчева уступила испанке Банулс Чаро Эскиве – 6:7 (3:7), 1:6.
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