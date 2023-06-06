Меликар и Перес обыграли Боузкову и Соррибес-Тормо в 1/4 финала парного разряда «РГ»

Американка Николь Меликар и австралийка Эллен Перес, выступающие в дуэте в парном разряде «Ролан Гаррос», в двух сетах одержали победу над чешкой Мари Боузковой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо в матче 1/4 финала. Встреча теннисисток завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 40 минут. Меликар и Перес за это время реализовали четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Боузковой и Соррибес-Тормо один выполненный эйс, два реализованных брейк-пойнта из десяти и одна двойная ошибка.

В полуфинале Николь Меликар и Эллен Перес встретятся с победительницами матча между российским дуэтом Людмилы Самсоновой и Вероники Кудерметовой и парой представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй и китаянки Синьюй Ван.