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Меликар и Перес обыграли Боузкову и Соррибес-Тормо в 1/4 финала парного разряда «РГ»

Меликар и Перес обыграли Боузкову и Соррибес-Тормо в 1/4 финала парного разряда «РГ»
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Американка Николь Меликар и австралийка Эллен Перес, выступающие в дуэте в парном разряде «Ролан Гаррос», в двух сетах одержали победу над чешкой Мари Боузковой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо в матче 1/4 финала. Встреча теннисисток завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 40 минут. Меликар и Перес за это время реализовали четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Боузковой и Соррибес-Тормо один выполненный эйс, два реализованных брейк-пойнта из десяти и одна двойная ошибка.

В полуфинале Николь Меликар и Эллен Перес встретятся с победительницами матча между российским дуэтом Людмилы Самсоновой и Вероники Кудерметовой и парой представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй и китаянки Синьюй Ван.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 12:10 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
М. Боузкова С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Николь Меликар
США
Николь Меликар
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Н. Меликар Э. Перес
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