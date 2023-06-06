Российские теннисисты не сумели выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде

В сетках одиночного разряда Открытого чемпионата Франции после десятого дня соревнований не осталось российских теннисистов. До четвертьфинальной стадии дошли двое – Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов.

Павлюченкова за 1 час 40 минут уступила представительнице Чехии Каролине Муховой со счётом 5:7, 2:6. Анастасия два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Хачанов за 3 часа 39 минут уступил третьей ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6. За время матча Карен Хачанов выполнил семь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из десяти и допустил четыре двойные ошибки. На счету Новака Джоковича десять эйсов, четыре реализованных брейк-пойнта из восьми и пять двойных ошибок.