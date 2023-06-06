Новак Джокович одержал 90-ю победу на «Ролан Гаррос» в карьере

Сербский теннисист, третья ракетка мира Новак Джокович, который сегодня, 6 июня, одержал победу в четырёх сетах в матче с россиянином Кареном Хачановым в 1/4 финала «Ролан Гаррос», выиграл свой 90-й в карьере матч на Открытом чемпионате Франции. Это первый турнир «Большого шлема», на котором сербу удалось достичь этой отметки.
На остальных трёх главных теннисных стартах Новак Джокович только приближается к 90 выигранным матчам: на каждом из турниров сербский спортсмен уже выиграл более 80 матчей. Ни один теннисист в истории не показывал таких стабильно высоких показателей.
Новак Джокович. Количество побед на турнирах «Большого шлема»:
«Ролан Гаррос» — 90;
Australian Open — 89;
Уимблдон — 86;
US Open — 81.
Отметим, что Новак Джокович вышел в свой 12-й полуфинал «Ролан Гаррос», а всего это его 45-я 1/2 финала турниров «Большого шлема» в карьере: больше в полуфиналы выходил только легендарный швейцарец Роджер Федерер — 46 раз.
- 6 июня 2023
-
21:59
-
21:41
-
21:19
-
21:03
-
20:52
-
20:44
-
20:23
-
20:22
-
20:15
-
20:08
-
20:03
-
19:54
-
19:20
-
19:19
-
19:02
-
18:45
-
18:34
-
18:19
-
18:13
-
18:01
-
17:53
-
17:47
-
17:40
-
17:25
-
17:12
-
16:57
-
16:43
-
16:42
-
16:32
-
16:20
-
16:11
-
16:05
-
15:47
-
15:10
-
15:04