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Новак Джокович одержал 90-ю победу на «Ролан Гаррос» в карьере

Новак Джокович одержал 90-ю победу на «Ролан Гаррос» в карьере
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Сербский теннисист, третья ракетка мира Новак Джокович, который сегодня, 6 июня, одержал победу в четырёх сетах в матче с россиянином Кареном Хачановым в 1/4 финала «Ролан Гаррос», выиграл свой 90-й в карьере матч на Открытом чемпионате Франции. Это первый турнир «Большого шлема», на котором сербу удалось достичь этой отметки.

На остальных трёх главных теннисных стартах Новак Джокович только приближается к 90 выигранным матчам: на каждом из турниров сербский спортсмен уже выиграл более 80 матчей. Ни один теннисист в истории не показывал таких стабильно высоких показателей.

Новак Джокович. Количество побед на турнирах «Большого шлема»:

«Ролан Гаррос» — 90;

Australian Open — 89;

Уимблдон — 86;

US Open — 81.

Отметим, что Новак Джокович вышел в свой 12-й полуфинал «Ролан Гаррос», а всего это его 45-я 1/2 финала турниров «Большого шлема» в карьере: больше в полуфиналы выходил только легендарный швейцарец Роджер Федерер — 46 раз.

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