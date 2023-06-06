Анна Дмитриева: может быть, душа Хачанова и хотела победить Джоковича, но сил не было

Советская теннисистка, а ныне спортивная журналистка Анна Дмитриева прокомментировала поражение россиянина Карена Хачанова в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос»: спортсмен проиграл в четырёх сетах третьей ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу.

«Я бы разделила игру на две части. Первые два сета была абсолютно равная борьба, если выкинуть тай-брейк второго сета. Возможно, как раз тай-брейк оказался переломным. Карен играл очень активно и мощно — старался вести игру. С Новаком это очень трудно делать, так как он берёт инициативу на себя. Но Хачанов держался. Если бы тай-брейк сложился по-другому, то кто знает… Может быть, был бы другой счёт.

Затем преимущество перешло к Джоковичу. Хачанова выбил из колеи неудачный тай-брейк под ноль: он сразу проиграл свою подачу и отдал преимущество Джоковичу. Дальше игра была под диктовку Новака. Концовка матча была тяжёлая: Карен, видимо, очень устал — тело не слушалось. Может быть, душа и хотела, но сил не было. Такой же момент был и у Новака на своей подаче при счёте 4:3 — наделал грубейшие ошибки. Всё закончилась так, как и должно было закончиться», — сказал Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.