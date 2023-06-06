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Организаторы «Ролан Гаррос» разрезали флаг Украины перед матчем Свитолиной и Соболенко

Организаторы «Ролан Гаррос» разрезали флаг Украины перед матчем Свитолиной и Соболенко
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Организаторы «Ролан Гаррос» были вынуждены разрезать флаг Украины перед матчем 1/4 финала, в котором играли украинка Элина Свитолина и белоруска Арина Соболенко. Индицент произошёл из-за несоответствия полотна допустимым для проноса на стадион размерам: флаг превышал метр в длину, а это максимальный размер, разрешённый на Открытом чемпионате Франции.

«Я приехала сюда, чтобы поддержать Элину Свитолину. Это флаг, который я брала с собой повсюду, на стадионы, особенно на Евро-2016. Теперь у меня два флага», — приводит Reuters слова зрительницы Анны, хозяйки флага.

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