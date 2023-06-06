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Федерация тенниса Франции отреагировала на инцидент с украинским флагом

Федерация тенниса Франции отреагировала на инцидент с украинским флагом
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В Федерации тенниса Франции отреагировали на инцидент с повреждённым флагом Украины: перед матчем четвертьфинала «Ролан Гаррос» между украинкой Элиной Свитолиной и белоруской Ариной Соболенко организаторы турнира были вынуждены разрезать полотно из-за его несоответствия допустимым для проноса на стадион размерам.

«Здесь, в FFT, мы ничего не имеем против украинского флага. Напротив, мы бы сделали то же самое с любым другим флагом», — приводит комментарий представителя Федерации тенниса Франции Reuters.

В матче 1/4 финала победу в двух сетах одержала вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. После матча теннисистка подошла к сетке и протянула сопернице руку для рукопожатия, однако Элина Свитолина прошла мимо.

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