«Еду домой с высоко поднятой головой». Хачанов — об итогах выступления на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, подвёл итоги своего выступления на «Ролан Гаррос»: сегодня, 6 июня, спортсмен проиграл третьей ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу в четырёх сетах в матче четвертьфинала турнира.

«Можно много хорошего вынести из турнира. Никаких сожалений, ещё одно хорошее выступление на «Большом шлеме». Я несколько лет говорил, что моя цель — вернуться в десятку. Не главная цель, но всё равно хорошо, что я её достиг. Еду домой с высоко поднятой головой», — сказал теннисист на пресс-конференции после матча.

Карен Хачанов в понедельник, 12 мая, вернётся в топ-10 лучших теннисистов мира впервые с ноября 2019 года. Первый раз в истории в десятку лучших ракеток мира войдут сразу три россиянина: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.