Видеообзор борьбы Хачанова с Джоковичем в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 6 июня, прошёл матч четвертьфинала «Ролан Гаррос», в котором российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, проиграл третьей ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу в четырёх сетах. Сербский спортсмен, в свою очередь, одержал 90-ю победу на Открытом чемпионате Франции и в 12-й раз в карьере вышел в полуфинал этого турнира.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи Карена Хачанова и Новака Джоковича в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Данное видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на него принадлежат Eurosport Tennis.

В полуфинале турнира Джокович встретится с победителем матча между первой ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом и пятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом.