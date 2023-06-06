Видеообзор борьбы Хачанова с Джоковичем в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 6 июня, прошёл матч четвертьфинала «Ролан Гаррос», в котором российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, проиграл третьей ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу в четырёх сетах. Сербский спортсмен, в свою очередь, одержал 90-ю победу на Открытом чемпионате Франции и в 12-й раз в карьере вышел в полуфинал этого турнира.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи Карена Хачанова и Новака Джоковича в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
Данное видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на него принадлежат Eurosport Tennis.
В полуфинале турнира Джокович встретится с победителем матча между первой ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом и пятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом.
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