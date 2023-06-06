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Новак Джокович установил рекорд по проценту выигранных тай-брейков в мужском теннисе

Новак Джокович установил рекорд по проценту выигранных тай-брейков в мужском теннисе
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В четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2023 с россиянином Кареном Хачановым сербский теннисист Новак Джокович взял тай-брейк во втором сете со счётом 7:0. В карьере Джоковича это уже 307-й выигранный тай-брейк при 162 поражениях. Следовательно, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» выиграл 65,5% проведённых тай-брейков. Это лучший результат за всю историю мужского тенниса в Открытой эре (с 1968 года).

В текущем году Джокович выиграл 14 тай-брейков и уступил лишь в четырёх, соотношение на мэйджорах и вовсе поразительное – 8:1.

На Открытом чемпионате Франции 36-летний серб провёл уже пять тай-брейков и не допустил в них ни одной невынужденной ошибки. Из 47 разыгранных на тай-брейках очков соперники не набрали ни одного из-за ошибок Джоковича.

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