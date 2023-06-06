Анастасия Павлюченкова прокомментировала итоги своего выступления на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, четвертьфиналистка турнира «Ролан Гаррос» в 2023 году, прокомментировала итоги выступления на турнире и рассказала о дальнейших планах на сезон.

«Что нужно, чтобы я себя похвалила? Только победа. Нет, конечно, так тоже не совсем верно говорить. Учитывая мою ситуацию, это отличный результат. Буквально ещё месяц назад я не могла больше двух матчей выиграть на каком-либо другом турнире, а здесь — «Большой шлем», «Ролан Гаррос», четвертьфинал. Это потрясающий результат, конечно. Но мне кажется, что я просто очень устала, и поэтому сейчас нет никаких эмоций.

По планам дальше? Просто выберу, куда я хочу поехать, в какой город (смеётся). Я всегда выслушиваю все мнения моей команды и делаю, как я хочу. Но, конечно, если они все мне скажут: «Настя, нецелесообразно ехать и играть где-то», — то я к ним прислушаюсь и мы всё вместе обсудим. Естественно, форму, которую я сейчас набираю, нужно продолжать держать. Я буду стараться и уже через пару дней точно буду тренироваться на корте», — приводит слова спортсменки YouTube-канал «Больше!»