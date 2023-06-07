«Журналист должен уважать волю спортсменки». Директор «РГ» — о Соболенко

Бывшая первая ракетка мира из Франции, а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо поддержала вторую ракетку мира, белорусскую теннисистку Арину Соболенко, ранее отказывавшуюся от участия в открытых пресс-конференциях после того, как журналисты задали ей провокационные вопросы о политике.

«Она вышла с первых двух пресс-конференций на турнире, мягко говоря, очень впечатлённой. Учитывая различный опыт, который у нас был в прошлом с точки зрения психического здоровья спортсменов, мы решили удовлетворить её просьбу об отказе от общения с журналистами. И она была не единственной, кто обратился с этой просьбой. Меня не шокирует, что политика смешана со спортом.

Когда есть вопрос про мнение, спортсмена необходимо уважать, если он не хочет высказываться по этому поводу. Становится проблематичным, если вопрос задают несколько раз, когда спортсменка заявила, что не хочет на него отвечать.

Вы не должны ставить спортсменку в такое положение. Между двумя сторонами должно быть сердечное взаимопонимание. Спортсменка должна уважать вопросы, но журналист должен уважать волю спортсменки, если она не хочет выражать своё мнение», — приводит слова Моресмо издание Tennis World USA со ссылкой на газету L'Equipe.