Алькарас поделился ожиданиями от матча с Джоковичем в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
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Испанский теннисист Карлос Алькарас, первая ракетка мира, поделился мнением о своём сопернике в полуфинале «Ролан Гаррос» — третьей ракетке мира из Сербии Новаке Джоковиче.
«Все хотят посмотреть этот матч, а я очень хочу его сыграть. Если хочешь быть лучшим, надо обыгрывать лучших. А Новак Джокович — один из лучших в мире. Это будет сложный вызов, но я его жду», — сказал спортсмен в интервью на корте после победы в трёх сетах над пятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом.
Отметим, что несколькими часами ранее примерно те же слова, только об Алькарасе, сказал Новак Джокович: сербский теннисист назвал испанца фаворитом турнира и добавил, что их матч в полуфинале «Ролан Гаррос» будет интересен как публике, так и самим спортсменам.
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