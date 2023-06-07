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«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 6 июня

«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 6 июня
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Во вторник, 6 июня, состоялся первый день матчей четвертьфиналов «Ролан Гаррос». Своё выступление на турнире завершил российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, который в четырёх сетах проиграл третьей ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу. Больше в турнирной сетке мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции нет россиян.

«Ролан Гаррос». 1/4 финала. 6 июня. Мужчины

Новак Джокович (Сербия, 3) — Карен Хачанов (Россия, 11) — 4:6, 7:5, 6:2, 6:4.

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:2, 6:1, 7:6.

Таким образом, определилась первая пара мужского полуфинала «Ролан Гаррос»: первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас сыграет с третьей ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.

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