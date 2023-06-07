«Ради таких матчей мы и играем». Карен Хачанов — о четвертьфинале с Джоковичем

Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, прокомментировал своё состояние в матче четвертьфинала «Ролан Гаррос» с Новаком Джоковичем, третьей ракеткой мира из Сербии, а также рассказал, как ощущал себя в каждом из сетов встречи.

«Ощущение сейчас как обычно, наверное, микс в голове: в любом случае я понимаю, что сделал всё возможное, но, как и после любого поражения, всегда думаешь, что потенциально мог что-то сделать ещё лучше. Это позитивная неделя, четвертьфинал на «Шлеме», очередной. Я осознаю, что выступил хорошо, но, как всегда — есть в чём совершенствоваться.

Я 100% получал удовольствие сегодня от игры. Не раз говорил, что ради таких матчей мы и играем: на центральном корте, против одного из лучших теннисистов мира, есть шанс и мотивация обыграть его здесь. Это те матчи, на которые ты должен не только настраиваться внутри, но и просто получать удовольствие. Тот же Алькарас говорил, что он постоянно улыбается на матчах и кайфует на корте. Отчасти это правда: какие-то моменты бывают, когда не всё получается и ты начинаешь злиться, но есть и хорошие розыгрыши, позитивные моменты, — и их тоже нужно как-то подчёркивать.

В первом сете Джокович, как обычно, начинал в темпе, а я этот темп удержал. Было, конечно, и больше энергии: это начало матча. Я чётко действовал по плану тренера, в этом плане всё удавалось, и я очень хорошо провёл первую партию, без каких-либо спадов. Во втором сете стало сложнее на приёме: он стал чуть точнее подавать. И тай-брейк он отыграл очень здорово. А в оставшееся время у меня начала боль появляться, дискомфорт в теле, вспомнилась травма, которая была после Австралии. И тяжелее физически стало: энергия начала чуть падать. Да, я физически готов, но, когда с первого круга проводишь тяжёлые матчи, это сказывается на дальнейших этапах, особенно когда нужно быть на 100% готовым против Новака», — приводит слова Хачанова YouTube-канал «Больше!»