Стефанос Циципас дал оценку игре испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас прокомментировал выступление испанского теннисиста Карлоса Алькараса (1) в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Он играл отлично, но не исключительно», — приводит слова Циципаса журналист Жозе Моргадо.

Напомним, вчера, 6 июня, первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одолел пятую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос»: 6:2, 6:1, 7:6. При этом в третьем сете испанец лидировал со счётом 5:2, затем грек попытался оказать сопротивление, однако оказался слабее Алькараса.

В полуфинале Карлос Алькарас встретится с третьей ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем. Ранее теннисисты играли друг с другом только один раз: в полуфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде в 2022 году. Тогда победу в трёх сетах в напряжённой борьбе вырвал Алькарас.