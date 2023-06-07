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Видеообзор победы Алькараса над Циципасом в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче 1/4 финала грека Стефаноса Циципаса (пятый в рейтинге ATP). Встреча продлилась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:1, 7:6 (7:5) в пользу испанского теннисиста.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

В полуфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Карлос Алькарас (1) сыграет с сыграет с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (3).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль.