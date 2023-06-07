Бывший теннисист Руднев женился на певице Булановой. Между ними 19 лет разницы

Известная российская певица Татьяна Буланова вышла замуж за бывшего теннисиста Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась в пятницу, 2 июня, в ЗАГСе на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Между супругами 19 лет разницы в возрасте. Булановой в 2023 году исполнилось 54 года, Рудневу сейчас 35 лет.
Валерий Руднев давно завершил профессиональную спортивную карьеру: он дважды становился чемпионом России по теннису, занимал 210-е место в рейтинге ATP в 2014 году, а также участвовал в квалификации турниров «Большого шлема» и тренировался вместе с Маратом Сафиным — российским теннисистом, победителем двух турниров «Большого шлема» и обладателем 17 титулов ATP.
Это третий брак Татьяны Булановой. Ранее она была замужем за экс-футболистом «Зенита» Владиславом Радимовым и музыкантом Николаем Тагриновым.
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