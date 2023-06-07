Алькарас — о матче с Джоковичем: если хочешь быть лучшим, надо побеждать лучших

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (1) поделился эмоциями от выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023, где встретится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (3). Накануне испанский теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса (5) в матче 1/4 финала – 6:2, 6:1, 7:6 (7:5).

«С Джоковичем будет интересная игра. С момента жеребьёвки все ждали этого матча. И я сам тоже, я очень хочу сыграть в этом матче. С прошлого года я хотел снова сыграть против Джоковича. Если хочешь быть лучшим, надо побеждать лучших. Я собираюсь наслаждаться этим. Для меня удивительно творить историю, играть в полуфинале с такой легендой, как Новак. Для меня это будет отличный вызов», – сказал Алькарас на пресс-конференции.