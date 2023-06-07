Циципас — о матче Джоковича и Алькараса: болею за молодёжь

Греческий теннисист Стефанос Циципас, пятая ракетка мира, подвёл итоги своего выступления на «Ролан Гаррос» и поделился мнением о матче полуфинала турнира, в котором встретятся первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас и третья ракетка мира из Сербии Новак Джокович.

«Кто должен выиграть в битве Джоковича и Алькараса? Я болею за молодёжь.

Если говорить о турнире… Единственное, чего я постараюсь избежать в будущем, — это приём таблеток мелатонина и дневной сон перед матчами, потому что, похоже, это явно не помогает. В последние несколько дней график был немного напряжённым. У меня было несколько ночных матчей. Не очень поздно, но достаточно поздно для того, чтобы в некотором смысле нарушить мой график сна. Вы знаете, сон — это жизненно важная вещь, и восстановление очень важно, когда соревнуешься и играешь на турнирах «Большого шлема», подобных этому.

Я не хочу ничего забирать у Карлоса. Ребёнок хорошо играет. Он заслуживает победы и всего остального. Давайте просто не будем говорить об этом. Я действительно расстроен из-за матча, это повлияло на меня, нужно двигаться дальше», — сказал теннисист на пресс-конференции.