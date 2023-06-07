Алькарас: во всём остальном, кроме тенниса, я не очень хорош

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался после уверенной победы в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023, где он в трёх сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса – 6:2, 6:1, 7:6 (7:5).

«Ну да, я бы сказал, что всё, что я делал сегодня, давалось легко. Это кажется лёгким всем, даже мне. Вы знаете, я стараюсь делать это просто для себя. Каждый удар, который я наношу в матче, означает, что мне действительно комфортно в этом ударе. Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую, что каждый раз, когда я делаю этот выстрел, он попадает в цель. Так что для меня это тоже просто.

Да, вне корта я не особо хорош в чём-либо другом. Я не знаю. Есть много вещей, в которых я не очень хорош, я бы даже сказал — плох», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Алькарас встретится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (3).