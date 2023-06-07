«Счастливая жизнь, счастливые сны». Циципас — о выступлении на «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас, пятая ракетка мира, прокомментировал своё выступление на «Ролан Гаррос»: спортсмен дошёл до четвертьфинала, в котором проиграл первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу.
«Пусть наше рукопожатие на этой священной земле символизирует дух честной игры и жестокой конкуренции. Пусть наши пути продолжат переплетаться в погоне за величием. Счастливая жизнь, счастливые сны, струящиеся, как нежный ручей. Спасибо, Париж», — написал теннисист в социальной сети.
Также Стефанос Циципас выложил фотографию с Карлосом Алькарасом: именно об этом рукопожатии идёт речь в тексте.
Фото: Социальные сети Стефанос Циципаса
Карлос Алькарас вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», в котором сыграет с третьей ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.
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