Веснина назвала ключевой момент в матче между Хачановым и Джоковичем на «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась впечатлениями от четвертьфинального матча «Ролан Гаррос», в котором россиянин Карен Хачанов (11) уступил сербу Новаку Джоковичу (3) — 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.
«Карен показывает очень стабильные результаты на турнирах «Большого шлема» — он третий турнир подряд доходит минимум до четвертьфинала. С Джоковичем у Карена были шансы. Ключевым моментом был тай-брейк второго сета: если бы он сложился в пользу Карена, то всё было бы по-другому. Но Джокович в два раза повысил свой уровень игры именно на этом тай-брейке.
В первом сете Джокович играл хорошо, но Карен его переигрывал и действовал достаточно активно. Но на тай-брейке второго сета Новак улучшил все свои показатели и практически снёс Карена с корта. Джокович поймал свою игру.
Верилось, что в четвёртом сете Карен сможет перевернуть ход встречи и перевести матч в пятый сет, но Джокович просто не дал этого сделать. Новак на своём опыте не дал Карену показать свой теннис», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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