Алина Корнеева и Анастасия Гурьева вышли в 1/4 финала юниорского «Ролан Гаррос»
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Российские тенниситки Алина Корнеева и Анастасия Гурьева вышли в 1/4 финала юниорского «Ролан Гаррос».
Чемпионка юниорского Australian Open – 2023 15-летняя Алина Корнеева в матче 1/8 финала одержала уверенную победу над представительницей Австралии Эмерсон Джонс со счётом 6:1, 6:1. Общая продолжительность матча составила 53 минуты.
18-летняя Анастасия Гурьева одержала победу над седьмой сеяной, представительницей Словакии Ренатой Ямриховой, со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Матчи ещё двух российских теннисисток, дошедших до данной стадии соревнований, состоятся позже. Алиса Октябрёва в четвертьфинале сыграет с представительницей Сербии Теодорой Костович, а Алевтина Ибрагимова встретится с турчанкой Мелисой Эрджан.
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