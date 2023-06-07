Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хаддад-Майя стала первой бразильянкой в Открытой эре, выходившей в 1/2 финала «РГ»

Хаддад-Майя стала первой бразильянкой в Открытой эре, выходившей в 1/2 финала «РГ»
Аудио-версия:
Комментарии

14-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя стала первой бразильянкой в истории Открытой эры тенниса, вышедшей в полуфинал турнира «Ролан Гаррос», и всего второй представительницей Бразилии, которой удавалось пробиться в 1/2 финала турниров «Большого шлема».

В последний раз представительница Бразилии, Мария Буэно, играла в 1/2 финала «Шлема» ещё в 1968 году, в тот же год началась Открытая эра. Бразильская теннисистка стала победительницей первого в истории Открытого чемпионата США в парном разряде: она играла в дуэте с австралийкой Маргарет Корт.

До «Ролан Гаррос» в 2023 году Беатрис Хаддад-Майя никогда не выходила на турнирах «Большого шлема» дальше второго круга. В полуфинале она сыграет либо с Игой Свёнтек (Польша, 1), либо с Кори Гауфф (США, 6).

Материалы по теме
«Какого чёрта ты делаешь?!» Год назад Рууд и Руне скандалили на «РГ», а что будет сейчас?
«Какого чёрта ты делаешь?!» Год назад Рууд и Руне скандалили на «РГ», а что будет сейчас?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023