Хаддад-Майя стала первой бразильянкой в Открытой эре, выходившей в 1/2 финала «РГ»

14-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя стала первой бразильянкой в истории Открытой эры тенниса, вышедшей в полуфинал турнира «Ролан Гаррос», и всего второй представительницей Бразилии, которой удавалось пробиться в 1/2 финала турниров «Большого шлема».
В последний раз представительница Бразилии, Мария Буэно, играла в 1/2 финала «Шлема» ещё в 1968 году, в тот же год началась Открытая эра. Бразильская теннисистка стала победительницей первого в истории Открытого чемпионата США в парном разряде: она играла в дуэте с австралийкой Маргарет Корт.
До «Ролан Гаррос» в 2023 году Беатрис Хаддад-Майя никогда не выходила на турнирах «Большого шлема» дальше второго круга. В полуфинале она сыграет либо с Игой Свёнтек (Польша, 1), либо с Кори Гауфф (США, 6).
- 7 июня 2023
-
15:06
-
15:03
-
14:39
-
14:00
-
13:48
-
13:16
-
13:00
-
12:58
-
12:45
-
11:52
-
11:50
-
11:31
-
11:30
-
10:55
-
10:47
-
10:22
-
10:07
-
09:56
-
09:00
-
08:00
-
01:18
-
01:00
-
00:58
-
00:25
-
00:12
-
00:03
-
00:00
- 6 июня 2023
-
23:45
-
23:33
-
22:59
-
22:38
-
22:36
-
22:28
-
22:19
-
22:10