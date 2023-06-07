Хаддад-Майя стала первой бразильянкой в Открытой эре, выходившей в 1/2 финала «РГ»

14-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя стала первой бразильянкой в истории Открытой эры тенниса, вышедшей в полуфинал турнира «Ролан Гаррос», и всего второй представительницей Бразилии, которой удавалось пробиться в 1/2 финала турниров «Большого шлема».

В последний раз представительница Бразилии, Мария Буэно, играла в 1/2 финала «Шлема» ещё в 1968 году, в тот же год началась Открытая эра. Бразильская теннисистка стала победительницей первого в истории Открытого чемпионата США в парном разряде: она играла в дуэте с австралийкой Маргарет Корт.

До «Ролан Гаррос» в 2023 году Беатрис Хаддад-Майя никогда не выходила на турнирах «Большого шлема» дальше второго круга. В полуфинале она сыграет либо с Игой Свёнтек (Польша, 1), либо с Кори Гауфф (США, 6).