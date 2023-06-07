Хаддад-Майя побила рекорд сезона по времени, проведённому на корте в рамках одного турнира

По ходу своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2023 14-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя стала игроком, проведшим больше всего времени на корте в рамках одного турнира в этом сезоне — 12 часов 42 минуты.

В завершившемся четвертьфинальном матче бразильская теннисистка за 2 часа 29 минут обыграла седьмую ракетку мира из Туниса Онс Жабер — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. До этого она стала участницей самого длительного женского матча сезона, обыграв испанку Сару Соррибес-Тормо в 1/8 финала. Та встреча продлилась 3 часа 53 минуты.

Ранее Хаддад-Майя никогда не выходила на турнирах «Большого шлема» дальше второго круга. В полуфинале «Ролан Гаррос» она сыграет либо с Игой Свёнтек (Польша, 1), либо с Кори Гауфф (США, 6).