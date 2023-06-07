Хаддад-Майя прокомментировала свою победу над Жабер в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя, пробившаяся в полуфинал «Ролан Гаррос», прокомментировала свою победу в матче четвертьфинала, в котором спортсменка одолела седьмую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.
«Я хотела бы поблагодарить всех, кто пришёл сегодня поддержать меня, особенно бразильцев.
На турнирах «Большого шлема» у нас есть шанс восстановиться в течение одного дня, поэтому у меня был выходной, и у меня потрясающая команда. Мы работаем весь год, чтобы быть в этом моменте. Я помню, как в середине второго сета мой тренер показал мне часы, прошло полтора часа со старта, и я подумала: «Ладно, может быть, у меня есть ещё два часа». Мне нужно было набраться терпения, Онс Жабер — одна из лучших теннисисток в мире. Я очень довольна собой и своей командой сегодня», — приводит слова спортсменки пресс-служба «Ролан Гаррос».
- 7 июня 2023
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