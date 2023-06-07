Жабер: чувствую, что немного поспешила с возвращением в тур

Седьмая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась после поражения от бразильянки Беатрис Хаддад-Майи (14-я в рейтинге WTA) в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:7 (5:7),1:6.
«Чувствую, что немного поспешила с возвращением в тур, потому что хотела быть готова к «Ролан Гаррос». Может, мне не хватило времени на подготовку, но я сделала максимум за такой короткий период.
Она играла больше меня, но она просто зверюга, и я желаю ей всего наилучшего. У нас похожие истории, я очень рада за неё и Бразилию, надеюсь, она сможет добиться ещё большего для своей страны.
Сегодня она меня обыграла. Не уверена, что надо дальше говорить ей комплименты. Но я очень люблю Майю и последние два её победных матча плакала вместе с ней. Она потрясающая и заслуживает только лучшего, надеюсь, однажды она сможет выиграть турнир «Большого шлема», — сказала Жабер на послематчевой пресс-конференции.
В полуфинале «Ролан Гаррос» Беатрис Хаддад-Майя (14) встретится с Игой Свёнтек (Польша, 1).
- 7 июня 2023
-
17:38
-
17:24
-
17:20
-
17:13
-
16:54
-
16:35
-
16:32
-
16:27
-
16:11
-
15:58
-
15:37
-
15:27
-
15:06
-
15:03
-
14:39
-
14:00
-
13:48
-
13:16
-
13:00
-
12:58
-
12:45
-
11:52
-
11:50
-
11:31
-
11:30
-
10:55
-
10:47
-
10:22
-
10:07
-
09:56
-
09:00
-
08:00
-
01:18
-
01:00
-
00:58