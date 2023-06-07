Свёнтек: четвертьфиналы иногда бывают самыми сложными матчами

Первая ракетка мира, победительница «Ролан Гаррос» — 2022, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу в матче четвертьфинала нынешнего розыгрыша турнира с американкой Кори Гауфф (шестая ракетка мира). Счёт матча — 6:4, 6:2 в пользу действующей чемпионки Открытого чемпионата Франции.

«Конечно, это было непросто. Первый сет был очень напряжённым, и Кори действительно использовала здешние условия, поэтому я очень рада, что смогла поработать над этим и выиграть матч здесь. Четвертьфиналы иногда бывают самыми сложными матчами», — приводит слова Свёнтек The Tennis Podcast.

Напомним, эти теннисистки играли в финале прошлогоднего «Ролан Гаррос», тогда Свёнтек одержала победу со счётом 6:1, 6:3. В полуфинале польская теннисистка встретится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (14-я ракетка мира).