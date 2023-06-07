Хаддад-Майя: в полуфинале со Свёнтек оставлю всё на корте, мне нечего терять

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя (14-я ракетка мира) поделилась мнением о предстоящем полуфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2023 с действующей победительницей турнира, Игой Свёнтек (первая ракетка мира, Польша).
«Мы играли с ней один раз в середине прошлого сезона. Три сета, я выиграла в концовке. Очень тяжёлый был матч. Она номер один и является одним из лучших игроков с прошлого года. Она уже дважды здесь выигрывала.
Постараюсь наслаждаться, играть каждое очко. Оставлю всё на корте, мне нечего терять», — сказала Хаддад-Майя на послематчевой пресс-конференции.
Хаддад-Майя и Свёнтек играли друг с другом только один раз. Этот матч состоялся в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Торонто в 2022 году, тогда бразильская теннисистка выиграла со счётом 6:4, 3:6, 7:5.
- 7 июня 2023
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