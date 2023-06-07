Свёнтек первой с 1995 года дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», отдав не более 15 геймов

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек демонстрирует рекордные показатели по ходу «Ролан Гаррос» — 2023.

Ранее действующая чемпионка соревнований Свёнтек (1) вышла в полуфинал, со счётом 6:4, 6:2 обыграв американку Кори Гауфф (6). Таким образом Ига по ходу турнира провела на корте всего пять с половиной часов (5 матчей), четыре раза выиграла сет со счётом 6:0 и проиграла всего 15 геймов.

В последний раз теннисистка доходила до полуфинала «Ролан Гаррос», проиграв не более 15 геймов, в 1995 году. Это была испанка Кончита Мартинес. На «Ролан Гаррос» — 1995 Мартинес дошла до полуфинала, проиграв лишь 13 геймов, однако в борьбе за выход в финал проиграла немке Штеффи Граф.